LIVE – Talmassons-Conegliano 0-1 (23-25, 0-0): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Talmassons-Conegliano, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. La formazione neopromossa di Leonardo Barbieri, dopo la sconfitta incassata a Roma, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per mettere in campo una grande prestazione. Le pantere di Daniele Santarelli però non hanno alcuna intenzione di concedere spazio e vanno a caccia di un altro successo dopo quello contro Busto Arsizio, nonostante l’assenza della tifoseria organizzata per il chiacchierato rincaro dei biglietti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 13 ottobre al Palazzetto dello Sport di Latisana. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la seconda giornata di andata diA1di. La formazione neopromossa di Leonardo Barbieri, dopo la sconfitta incassata a Roma, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per mettere in campo una grande prestazione. Le pantere di Daniele Santarelli però non hanno alcuna intenzione di concedere spazio e vanno a caccia di un altro successo dopo quello contro Busto Arsizio, nonostante l’assenza della tifoseria organizzata per il chiacchierato rincaro dei biglietti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 13 ottobre al Palazzetto dello Sport di Latisana. Sportface.

