LIVE – Sinner-Djokovic 7-64 5-3 finale Masters 1000 Shanghai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Djokovic 7-6(4) 5-3, finale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 13 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di semifinale. Il numero uno del mondo ha battuto il ceco Tomas Machac mentre il 24 volte re degli Slam ha prevalso per la decima volta in carriera nei confronti dello statunitense Taylor Fritz. Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. Ben tre degli ultimi quattro scontri, tuttavia, sono stati appannaggio dell’azzurro, che a gennaio ha sconfitto Nole in quattro parziali nella semifinale degli Australian Open. Sarà Sinner a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma Djokovic non resterà di certo a guardare, spinto dal desiderio di mettere le mani sul titolo numero cento della sua gloriosa vita tennistica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladeldi(cemento outdoor). Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di semi. Il numero uno del mondo ha battuto il ceco Tomas Machac mentre il 24 volte re degli Slam ha prevalso per la decima volta in carriera nei confronti dello statunitense Taylor Fritz. Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. Ben tre degli ultimi quattro scontri, tuttavia, sono stati appannaggio dell’azzurro, che a gennaio ha sconfitto Nole in quattro parziali nella semidegli Australian Open. Saràa partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers manon resterà di certo a guardare, spinto dal desiderio di mettere le mani sul titolo numero cento della sua gloriosa vita tennistica.

LIVE Sinner-Djokovic 7-6 - 2-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : grande intensità nel secondo set - 40-0 Battuta vincente al centro. 15-15 Diritto lungolinea di Sinner, largo il diritto in contropiede di Djokovic. 30. 40-15 Diritto in diagonale di Sinner, lungo il rovescio dell’avversario. La finale di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma non prima delle ore 10. Adesso la partita è diventata una vera e propria lotta di nervi. (Oasport.it)

COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE ...

40 – Si parte con Djokovic al servizio 10. 27 – Nole invece in questo 2024 non ha vinto titoli Atp, ma ha portato a casa l'oro olimpico a Parigi 10. 30 locali). Sportface. . 36 – Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere 10. Primo game ai vantaggi dell'intero match SECONDO SET – Si fa sentire col rovescio lungolinea Sinner, 40-15 SECONDO SET – Game a 30 per Sinner, che si porta ...