LIVE – Sinner-Djokovic 7-64 1-1 finale Masters 1000 Shanghai 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di semifinale. Il numero uno del mondo ha battuto il ceco Tomas Machac mentre il 24 volte re degli Slam ha prevalso per la decima volta in carriera nei confronti dello statunitense Taylor Fritz. Tra i due tennisti è l'ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. Ben tre degli ultimi quattro scontri, tuttavia, sono stati appannaggio dell'azzurro, che a gennaio ha sconfitto Nole in quattro parziali nella semifinale degli Australian Open. Sarà Sinner a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma Djokovic non resterà di certo a guardare, spinto dal desiderio di mettere le mani sul titolo numero cento della sua gloriosa vita tennistica.

LIVE Sinner-Djokovic 7-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano si aggiudica il tie-break per 7-4 - Si affrontano il numero 1 al mondo ed il tennista più vincente di sempre nell’ottavo capitolo di una rivalità cominciata nel 2021 e che vede attualmente il serbo avanti 4-3 nei precedenti ufficiali. 3-3 Ace esterno. Per chi non l’avesse capito, oggi Djokovic è nella sua versione top. 1-0 Serve&volley di Djokovic, il serbo non chiude la volée e Sinner, con un recupero pazzesco, va a segno ... (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 7-6(4) - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 7-6(4) SET! Prima pesante di Sinner, è larga la risposta di Djokovic: primo set incamerato dall’azzurro per 7-4 al tie break! TIE BREAK – Annulla il primo Djokovic con la risposta profonda, 6-4 TIE BREAK – Sbaglia stavolta la volée Djokovic: ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 5-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano risale da campione da 0-30 - 40-0 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano. 30-0 Sinner alza l’intensità dei colpi e va a segno con il rovescio lungolinea. 10. 10. 10. 40-15 Djokovic chiama il challenge e ha ragione, lungo il rovescio di Sinner. 30-15 Djokovic fa correre Sinner e incide con il diritto lungolinea. Sinner mette in corridoio il diritto incrociato. (Oasport.it)