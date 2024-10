LIVE – Civitanova-Monza 17-16: Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Civitanova-Monza, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I cucinieri di Giampaolo Medei, dopo la netta sconfitta incassata a Milano, vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico, ma serve una prestazione per conquistare punti. Dall’altra parte, infatti, c’è l’ostica formazione brianzola di Massimo Eccheli, anch’essa a caccia di riscatto dopo il ko interno contro Piacenza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 13 ottobre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della partita tra Cucine Lube Civitanova e Mint Vero volley Monza della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato didi. I cucinieri di Giampaolo Medei, dopo la netta sconfitta incassata a Milano, vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico, ma serve una prestazione per conquistare punti. Dall’altra parte, infatti, c’è l’ostica formazione brianzola di Massimo Eccheli, anch’essa a caccia di riscatto dopo il ko interno contro Piacenza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 13 ottobre all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Cucine Lubee Mint Verodelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Civitanova-Monza : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - I cucinieri di Giampaolo Medei, dopo la netta sconfitta incassata a Milano, vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico, ma serve una prestazione per conquistare punti. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV SUPERLEGA 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SUPERLEGA 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE ... (Sportface.it)

LIVE – Milano-Civitanova 2-0 (25-20 25-18 0-0) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - PRIMO SET – Civitanova si avvicina, 11-10. it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. . Serve però una grande prestazione per avere la meglio sui cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che nella prima giornata hanno superato ... (Sportface.it)

LIVE – Milano-Civitanova 1-0 (25-20 17-12) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - . SECONDO SET – Avvio equilibrio. SECONDO SET – Avanti Milano, 13-10. Il gruppo di Roberto Piazza, dopo la sorprendente sconfitta in tre set a Taranto, scende sul campo di casa per rialzare la testa e conquistare i primi punti. 1-0 PRIMO SET – Milano avanti, 20-17. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO 2^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV SUPERLEGA 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA ... (Sportface.it)