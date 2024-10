LIVE – Benevento-Latina 5-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Benevento-Latina, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Vigorito i campani, secondi in classifica con 16 punti, cercano una vittoria contro la formazione pontina, che invece ha cominciato male questo campionato raccogliendo appena sette punti e ristagnando nella zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 13 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Benevento-Latina Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi, match valido per la nona giornata del girone C della. Allo stadio Vigorito i campani, secondi in classifica con 16 punti, cercano una vittoria contro la formazione pontina, che invece ha cominciato male questo campionato raccogliendo appena sette punti e ristagnando nella zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 13 ottobre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

56? – ANCORA PERLINGIERI! 3-0 BENEVENTO! 53? – Nuovo tentativo del Benevento con Prisco 51? – Problemi tecnici per l'arbitro, che esce dal campo 50? – Contropiede di Lamesta, che conquista il calcio d'angolo 49? – Il Latina cerca di andare in pressing 47? – Gioco fermo: Simonetti a terra dopo un colpo al

26? – La difesa del Latina contiene il pressing avversario 23? – Nuovo tentativo del Benevento con Lamesta 21? – Talia sfiora la rete del 2-0 18? – Il Benevento riparte in velocità, azione fermata

LIVE – Benevento-Latina 2-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Allo stadio Vigorito i campani, secondi in classifica con 16 punti, cercano una vittoria contro la formazione pontina, che invece ha cominciato male questo campionato raccogliendo appena sette punti e ristagnando nella zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 13 ottobre. (Sportface.it)