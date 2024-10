LIVE – Avellino-Casertana 2-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Avellino-Casertana, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Derby infuocato quello dello stadio Partenio-Lombardi tra le due formazioni campane: non sono partite benissimo, anche se i lupi dopo il cambio di guida tecnica hanno ottenuto due vittorie, solo un successo invece per gli ospiti che si trovano dietro in classifica. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 19.30 di domenica 13 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Avellino-Casertana Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Avellino-Casertana 2-0 (5? Patierno, 22? Sounas) 27? La Casertana appare ora un po’ in confusione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi, match valido per la nona giornata del girone C della. Derby infuocato quello dello stadio Partenio-Lombardi tra le due formazioni campane: non sono partite benissimo, anche se i lupi dopo il cambio di guida tecnica hanno ottenuto due vittorie, solo un successo invece per gli ospiti che si trovano dietro in classifica. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 19.30 di domenica 13 ottobre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (5? Patierno, 22? Sounas) 27? Laappare ora un po’ in confusione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Avellino-Casertana 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Avellino-Casertana 1-0 (5? Patierno) 5? IL GOL! IL GOL! IL GOL! L’AVELLINO PASSA SUBITO IN VANTAGGIO CON L’EURGOLG DI PATIERNO! COSA HA FATTO! 1-0. it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. . 1? Si comincia! 19. Derby infuocato quello dello stadio Partenio-Lombardi tra le due formazioni campane: non sono partite benissimo, ... (Sportface.it)

LIVE/ Avellino-Casertana - le formazioni ufficiali - Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la vittoria roboante contro il Crotone, l’Avellino punta alla continuità nel derby interno contro la Casertana. Al Partenio-Lombardi la sfida valida per per la nona giornata del campionato di serie C Now. IV ufficiale: Domenico Castellone di Napoli. A disp. : Pareiko, Vilardi, Bacchetti, Fabbri, Mancini, Rocca, Di Giovanni, Iuliano, Satriano. (Anteprima24.it)

LIVE – Avellino-Casertana - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 19. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Avellino-Casertana ore 19. Derby infuocato quello dello stadio Partenio-Lombardi tra le due formazioni campane: non sono partite benissimo, anche se i lupi dopo il cambio di guida tecnica hanno ottenuto due vittorie, solo un successo invece per gli ospiti che si trovano dietro in classifica. (Sportface.it)