Libano, Israele: "Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore". Feriti paramedici in raid (Di domenica 13 ottobre 2024) Washington, 13 ott. (Adnkronos) - Mentre Israele fa sapere di aver colpito 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni paramedici, impegnati in una missione di soccorso, in un raid. In particolare, fanno sapere le Forze di difesa israeliane, la 36ma divisione ha condotto raid aerei che hanno distrutto lanciarazzi, postazione anticarro, posti di comando e depositi di armi. La Croce rossa dal canto suo parla di diversi soccorritori Feriti in un attacco che ha colpito una casa dove erano stati mandati "in coordinamento" con Unifil. "Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa ĆØ stata colpita per la seconda volta, ferendo i soccorritori e causando danni a due ambulanzeā€. Liberoquotidiano.it - Libano, Israele: "Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore". Feriti paramedici in raid Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Washington, 13 ott. (Adnkronos) - Mentrefa sapere di aver colpito 200dinel sud delnelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni, impegnati in una missione di soccorso, in un. In particolare, fanno sapere le Forze di difesa israeliane, la 36ma divisione ha condottoaerei che hanno distrutto lanciarazzi, postazione anticarro, posti di comando e depositi di armi. La Croce rossa dal canto suo parla di diversi soccorritoriin un attacco che ha colpito una casa dove erano stati mandati "in coordinamento" con Unifil. "Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa ĆØ stata colpita per la seconda volta, ferendo i soccorritori e causando danni a due ambulanzeā€.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĆ¹ recenti.

Libano - Croce Rossa : ā€œParamedici feriti mentre soccorrevano dei feritiā€. Ministero : ā€œAlmeno 15 morti negli ultimi attacchi di Israeleā€ - Secondo il ministero della SanitĆ libanese sono almeno 15 le persone uccise dai bombardamenti in tre villaggi a nord e a sud di Beirut L'articolo Libano, Croce Rossa: ā€œParamedici feriti mentre soccorrevano dei feritiā€. Alcuni paramedici impegnati in una missione di soccorso della Croce Rossa sono rimasti feriti in un raid nel sud del Libano, dove continuano gli attacchi di Israele. (Ilfattoquotidiano.it)

Guerra in Medio Oriente - news in diretta - Israele bombarda il Libano - 15 morti. Unifil : “Nessun messaggio da Tel Aviv dopo l’attacco a nostre basi” - Le notizie di domenica 13 ottobre sulla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news sul conflitto a Gaza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Libano - raid Israele distrugge moschea - E' quanto riportano i media ufficiali libanesi. "Verso le 3:45 del mattino (le 2:45 in Italia) aerei nemici hanno effettuato un attacco prendendo di mira la vecchia moschea al centro del villaggio di Kfar Tibnit, distruggendola completamente", scrive l'agenzia di stampa Nna. 8. 50 Un attacco aereo israeliano ha distrutto una moschea nel sud del Libano devastato dalla guerra. (Televideo.rai.it)