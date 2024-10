Veronasera.it - L'esempio del Tocatì a Varsavia per la rete di esperti Unesco del Sud-Est europeo

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il Comune di Verona porta il festivalal 18esimo Annual Meeting of the South-East European Experts Network on Intangible Cultural Heritage, assieme alla delegazione del Ministero Italiano della Cultura, ufficio.«Assieme a Elena Sinibaldi del Ministero della Cultura –