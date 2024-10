Le probabili formazioni di Milan-Udinese | ottava giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ledi, match dell’di, in programma alle 18:00 di sabato 19 ottobre, nella cornice dello stadio San Siro, dove Paulo Fonseca insegue tre punti cruciali nel cammino dei rossoneri. La sconfitta di Firenze, con il caso rigori, ha riacceso veleni e malumori intorno aello e il tecnico portoghese punta a scacciarli via con una bella prestazione. Di fronte la sorpresa di questo avvio di stagione: l’ha 13 punti, due in più del. Di seguito, ecco le possibili mosse dei due allenatori.– Theo Hernandez squalificato, tocca a Terracciano. Morata e Abraham in attacco, Pulisic e Leao sulle fasce. Gabbia e Tomori saranno i due difensori centrali. Fofana e Reijnders in mediana.– Ekkelekamp favorito su Zarraga, ma il ballottaggio è aperto. Thauvin guida l’attacco con Lucca.