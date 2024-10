Laverita.info - Le nomine di Giuli sono un caos senza fine

(Di domenica 13 ottobre 2024) Rimosso Francesco Gilioli, capo di gabinetto scelto da Gennaro Sanano (ma il caso Boccia non c’entrerebbe nulla). Valutazioni in corso su Francesco Spano per la vecchia vicenda dei club Lgbt finanziati con i soldi dello Stato. Pro vita attacca: «All’epoca pure Meloni chiese la sua testa».