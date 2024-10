Cataniatoday.it - L'Atletico Catania 1994 stende il Palazzolo con un gol per tempo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Con un gol per, l’Imesiha superato (2-0) in casa lo Sport Club. Nel quinto turno del campionato di Eccellenza, la squadra giallorossoblù ha sfruttato al meglio il fattore campo e conquistato tre punti importanti per restare nella scia delle capolista Milazzo