L'America deve condurre Ucraina e Israele alla de-escalation e al negoziato (Di domenica 13 ottobre 2024) Più si avvicinano le presidenziali americane più le analisi degli opinionisti angloamericani diventano insolitamente lucide e accomodanti. Nel giro di un anno sono passati dal diritto divino alla vendetta israeliana e dall'intransigenza russofoba fino alla necessità dell'autocontrollo, della moderazione e del compromesso. E soprattutto della prevalenza degli interessi nazionali americani su quelli degli assistiti di oltreoceano, come scrive Christopher Chivvis del Carnegie Endowment's American Statecraft Program. In questo momento gli USA si trovano in una posizione piuttosto complicata rispetto ai due maggiori "amici" esteri: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Washington ha fornito finora enorme sostegno militare a entrambi, persino quando le loro azioni andavano contro gli interessi a lungo termine degli Stati Uniti.

