La tecnologia ci connette ma ci isola l’appello di Daniela Lucangeli per un ritorno alla relazione | Ai genitori dico di tornare a farci sentire come il punto di desiderio

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) In un'intervista a Geo&Geo,, ordinaria di Psicologia dello Sviluppo all'Università di Padova, affronta il tema complesso del rapporto trae relazioni umane, in particolare per le nuove generazioni. L'articolo “Lacima ci”,diper un: “Aidiildi” .