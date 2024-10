Firenzetoday.it - La storia di Elena, in cerca di casa da un anno: "Dormo in auto perché nessuno vuole il mio gatto"

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Sono in mezzo di strada.ha una stanza per me e Picasso?”. Questo grido d'aiuto è di, 32enne fiorentina che ormai da unè indi un appartamento in affitto in provincia di Firenze insieme a Picasso appunto