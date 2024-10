Unlimitednews.it - La Russa “Sulla Consulta un’intesa politica sarebbe la cosa migliore”

(Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Io potrei dire – e lo faccio – che non ho detto nulla di ciò e la Musolino potrebbe insistere che abbiamo parlato di un suo eventuale passaggio al centrodestra.ro la mia versione e la sua. Ma in ogni caso è una menzogna dire – come fa Renzi – che abbiamo pranzato assieme e parlato di un suo voto alla. Non abbiamo preso nè un caffè nè un bicchier d’acqua. E’ la stessa senatrice a smentire Renzi. Abbiamo parlato 25 secondi vicini ad altre persone e in 25 secondi davanti ad altri è offensivo pensare che potessi ipotizzare cambiamenti di casacca. E’ tutto”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alle “accuse” del leader di Iv Renzi di aver tentato di ottenere il votoda una sua senatrice.