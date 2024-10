La Reggina perde a Siracusa, un rigore condanna gli amaranto (Di domenica 13 ottobre 2024) Reggina sconfitta per 1 a 0 in trasferta dal Siracusa nel big match della 6^ giornata del girone I. Punizione severa per gli amaranto, che hanno fornito una discreta prestazione al cospetto di un avversario apparso più cinico che bello. Gli ospiti pressano alti ad inizio partita, dimostrando Reggiotoday.it - La Reggina perde a Siracusa, un rigore condanna gli amaranto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)sconfitta per 1 a 0 in trasferta dalnel big match della 6^ giornata del girone I. Punizione severa per gli, che hanno fornito una discreta prestazione al cospetto di un avversario apparso più cinico che bello. Gli ospiti pressano alti ad inizio partita, dimostrando

Siracusa-Reggina - primo crocevia stagionale per la squadra amaranto - Domenica è in calendario il big match contro il quotato Siracusa, valido per la 6^ giornata di serie D (girone I), che si disputerà. . Primo crocevia stagionale per la Reggina, attesa da due ravvicinati appuntamenti fondamentali per valutare le reali potenzialità ed ambizioni della squadra amaranto. (Reggiotoday.it)

A Siracusa una Reggina più prudente? - Per la classifica e per il morale. Il programma generale odierno è lo stesso delle settimane precedenti: alle 10. . La vigilia di Siracusa-Reggina ha un’aria un po’ diversa da quella delle ultime partite tra i tifosi amaranto perché il match conta un po’ di più. 30 l’ultimo allenamento della squadra, alle 12 la conferenza. (Gazzettadelsud.it)

Goal collection Serie D : Scafatese con il vento in poppa - Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale - Quinta giornata in serie D, goal collection che inizia dalla capolista, la Scafatese, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro. . Medesimo punteggio in favore del Siracusa che batte il Pompei a domicilio con reti di Mimmo Maggio e Andrea Di Grazia. (Gazzettadelsud.it)