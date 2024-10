Strumentipolitici.it - La Germania non fornirà più veicoli da combattimento pesanti all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La tendenza tedesca a diminuire le forniture belliche era in atto già da qualche tempo e adesso diventa uno stop definitivo. Berlino non darà più i Leopard o i Marder, mentre gli aiuti promessi sono in realtà quelli già destinati in precedenza. Basta coi tank e coicorazzati Il quotidiano tedesco Bild ha rivelato le prossime mosse di Berlino con riguardo all’assistenza militare. Molto semplicemente, non sono previste nuove forniture dicorazzati e da. Il giornale riporta le parole di un documento interno del Ministero della Difesa che dice: Il trasferimento è completato. Si riferisce alla consegna di pezzi quali il carrarmato Leopard 2, il semovente d’artiglieria Panzerhaubitze 2000 e il veicolo dadi fanteria Marder. Il loro passaggio in mani ucraine è concluso, comunica il Ministero, e dunque non proseguirà.