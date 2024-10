La Geo Barents torna in mare per salvare vite, sospeso il fermo (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tribunale di Genova ha sospeso il fermo amministrativo alla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere (Msf) che salva vite umane in mare. Era stata bloccata nel porto di Genova lo scorso 23 settembre dopo lo sbarco di 191 migranti.Cosa è successoLa Geo Europa.today.it - La Geo Barents torna in mare per salvare vite, sospeso il fermo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tribunale di Genova hailamministrativo alla Geo, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere (Msf) che salvaumane in. Era stata bloccata nel porto di Genova lo scorso 23 settembre dopo lo sbarco di 191 migranti.Cosa è successoLa Geo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Geo Barents - il tribunale sospende il fermo : tornerà in mare per salvare vite - Il tribunale di Genova ha sospeso ieri, sabato 12 ottobre, il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere.  L'imbarcazione, che era bloccata a Genova da fine settembre, tornerà presto in mare per salvare vite umane.  Il fermo della nave a... (Genovatoday.it)

Tribunale sospende fermo Geo Barents. "Ora in mare" - Lo afferma la ong che assicura che "tornera' presto in mare per salvare vite umane". La Geo Barents aveva aveva subito un doppio fermo, uno dei quali di sessanta giorni, il 23 agosto, subito dopo la fine dello sbarco a Genova dei 206 migranti soccorsi. Il tribunale di Genova ha sospeso il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere. (Tg24.sky.it)

Tribunale sospende fermo Geo Barents. "Ora in mare - La Geo Barents aveva aveva subito un doppio fermo, uno dei quali di sessanta giorni, il 23 agosto, subito dopo la fine dello sbarco a Genova dei 206 migranti soccorsi. Il tribunale di Genova ha sospeso il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere. Lo afferma la ong che assicura che "tornera' presto in mare per salvare vite umane". (Tg24.sky.it)