Ilpiacenza.it - La Gas Sales cala il tris: anche Cisterna ko

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Per la terza giornata di andata del campionato di Superlega, seconda trasferta consecutiva per la GasBluenergy Piacenza che è ospite di. Dopo le due vittorie ottenute con Modena e Monza, i biancorossi hanno l’obiettivo di continuare il percorso intrapreso in questo inizio di