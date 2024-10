Jannik Sinner e l’incredibile statistica: nessuno come lui contro Novak Djokovic (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner continua a macinare vittorie su vittorie nel circuito Atp, e il successo in finale contro Novak Djokovic nel Masters 1000 di Shanghai 2024 gli ha regalato il settimo trionfo stagionale e un vantaggio abissale nei confronti del secondo del ranking, Carlos Alcaraz. La vittoria contro Nole è arrivata al termine di una gara controllata da vero padrone da parte del fuoriclasse azzurro, che non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario in tutto l’incontro. Questa è la seconda volta consecutiva che succede contro il serbo, dopo la semifinale degli Australian Open di inizio stagione: ciò fa di Sinner il primo tennista a non aver concesso neanche una palla break a Djokovic in due gare di fila a livello Atp. Jannik Sinner e l’incredibile statistica: nessuno come lui contro Novak Djokovic SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024)continua a macinare vittorie su vittorie nel circuito Atp, e il successo in finalenel Masters 1000 di Shanghai 2024 gli ha regalato il settimo trionfo stagionale e un vantaggio abissale nei confronti del secondo del ranking, Carlos Alcaraz. La vittoriaNole è arrivata al termine di una garallata da vero padrone da parte del fuoriclasse azzurro, che non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario in tutto l’in. Questa è la seconda volta consecutiva che succedeil serbo, dopo la semifinale degli Australian Open di inizio stagione: ciò fa diil primo tennista a non aver concesso neanche una palla break ain due gare di fila a livello Atp.luiSportFace.

