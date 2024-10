Italia-Israele, Spalletti con 2/3 dell’Inter: probabile formazione – Rai (Di domenica 13 ottobre 2024) Verso Italia-Israele, match di Nations League in programma domani sera. Nella probabile formazione, Spalletti con due dell’Inter. NUOVO MATCH – La squadra di Luciano Spalletti, il quale ha parlato in conferenza stampa insieme a Guglielmo Vicario, si prepara per la partita di Udine tra Italia e Israele, sfida in programma domani al Bluenergy Stadium alle ore 20.45. Gli azzurri, che hanno svolto il consueto allenamento mattutino, nel pomeriggio si sono spostati verso la destinazione della quarta sfida di Nations League con un volo charter. Durante la sessione di lavoro il CT Luciano Spalletti ha messo in campo diverse soluzioni, tutte miste e senza svelare troppo del suo undici scelto. La sensazione è che il mister abbia intenzione di apportare diverse modifiche alla formazione scesa in campo contro il Belgio, a partire dai tre giocatori dell’Inter a disposizione. Inter-news.it - Italia-Israele, Spalletti con 2/3 dell’Inter: probabile formazione – Rai Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Verso, match di Nations League in programma domani sera. Nellacon due. NUOVO MATCH – La squadra di Luciano, il quale ha parlato in conferenza stampa insieme a Guglielmo Vicario, si prepara per la partita di Udine tra, sfida in programma domani al Bluenergy Stadium alle ore 20.45. Gli azzurri, che hanno svolto il consueto allenamento mattutino, nel pomeriggio si sono spostati verso la destinazione della quarta sfida di Nations League con un volo charter. Durante la sessione di lavoro il CT Lucianoha messo in campo diverse soluzioni, tutte miste e senza svelare troppo del suo undici scelto. La sensazione è che il mister abbia intenzione di apportare diverse modifiche allascesa in campo contro il Belgio, a partire dai tre giocatoria disposizione.

