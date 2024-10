Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hamas ha rinviato di un anno l'attacco ad Israele, originariamente preparato per l'autunno del 2022, nel tentativo di L'articolo Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Israele, Nyt rivela: “Hamas rinviò attacco di un anno per convincere Iran e Hezbollah a partecipare” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha rinviato di unl'ad, originariamente preparato per l'autunno del 2022, nel tentativo di L'articolo, Nyt: “di unper” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

