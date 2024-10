Incidente tra moto e trattore, morto un 58enne a Ravenna: è la quarta tragedia in provincia in un weekend (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo scontro fra una moto di grossa cilindrata e un trattore è avvenuto a San Romualdo, frazione di Ravenna. Solo poche ore prima si erano verificati altri tre incidenti mortali Notizie.virgilio.it - Incidente tra moto e trattore, morto un 58enne a Ravenna: è la quarta tragedia in provincia in un weekend Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lo scontro fra unadi grossa cilindrata e unè avvenuto a San Romualdo, frazione di. Solo poche ore prima si erano verificati altri tre incidenti mortali

Quarto incidente mortale a Ravenna in 24 ore : moto contro trattore - centauro perde la vita - Ravenna, 13 ottobre 2024 – Quarto incidente mortale sulle strade ravennati nell’arco di 24 ore, oggi pomeriggio sulla via Sant'Alberto, la stessa dove ieri ha perso la vita l’operaio 41enne Marco Capozza. Erano circa le 15. Nella direzione opposta arrivava un trattore agricolo con rimorchio pieno di sacchi in procinto di svoltare a sinistra in via Carlina. (Ilrestodelcarlino.it)

