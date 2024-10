Ilgiorno.it - Incidente a Faloppio, schianto tra due auto: tre persone ferite

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tresono rimastein unstradale avvenuto domenica mattina a, in provincia di Como. Loè avvenuto in via Mulini e, secondo le prime ricostruzioni, ha riguardato duemobili. Coinvolti un giovane di 29 anni, un quarantottenne e un anziano di 89 anni. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato intorno alle 9.45 e sul posto sono state inviate tre ambulanze e duemediche. Il più grave dei feriti – non è chiaro quale dei tre uomini – è stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Un altro è stato trasportato in codice giallo e il terzo, quasi illeso, in codice verde. Nel luogo dell’sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como. Questi ultimi dovranno effettuare i rilievi e stabilire con esattezza la dinamica dello scontro tra i due veicoli.