Incendio in un appartamento Sei persone in ospedale anche due bambini

Castelfranco di Sotto (Pisa), 13 ottobre 2024 – Paura a Castelfranco di Sotto. Intorno alle 1:30 della notte è scoppiato un Incendio in un appartamento in via San Martino. Sei persone, tra cui due bambini di 1 e 6 anni, sono state portate in ospedale a Empoli in via precauzionale per accertamenti. Il rogo ha interessato un appartamento, poi dichiarato inagibile, al secondo piano di un edificio, interessando alcune stanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco , che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione, e i sanitari del 118. Sono in fase di accertamento le cause dell'Incendio.

