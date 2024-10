Imparare dal mondo realem il progetto di Harvard che punta a rivoluzionare la scuola Centri diurni officine meccaniche serre diventano tutti luoghi di apprendimento

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un vento di innovazione soffia sullaspagnola. Project Zero, il laboratorio di innovazione educativa dellaGraduate School of Education, in partnership con l'Università Camilo José Cela di Madrid, ha avviato un programma pilota, Learning Outside-In, che mira a trasformare l', portandolo fuori dalle mura scolastiche. L'articolo “dalreale”m ildicheladi