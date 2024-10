Cms.ilmanifesto.it - Il territorio affonda e il negazionismo sta a galla

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ormai in Romagna si vive tra un allarme meteo e l’altro. Non ci vuole molto a capire che questa realtà non è, come si dice fra irriducibili negazionisti climatici, temporanea Ile ilsta ail manifesto.