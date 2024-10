Laverita.info - «Il Paese è ripartito, la gente lo sa. Ma c’è chi racconta il contrario»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Parla Arianna Meloni, il capo della segreteria politica di Fdi: «Io burattinaia delle nomine? Macché, mi occupo del partito e mia sorella non si fa influenzare neppure da me. Portiamo “l’anello”, ma non saremo vittime del potere».