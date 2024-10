Il Gruppo Mascio Orzinuovi batte anche Piacenza e si piazza al secondo posto (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra le mura amiche del PalaBertocchi il Gruppo Mascio Orzinuovi supera 87 a 81 l’UCC Assigeco Piacenza: il match della quarta giornata di Serie A2 Old Wild West 2024/2025 vede gli orceani conquistare i due punti al termine di un incontro che ha regalato emozioni fino agli ultimi possessi Bresciatoday.it - Il Gruppo Mascio Orzinuovi batte anche Piacenza e si piazza al secondo posto Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra le mura amiche del PalaBertocchi ilsupera 87 a 81 l’UCC Assigeco: il match della quarta giornata di Serie A2 Old Wild West 2024/2025 vede gli orceani conquistare i due punti al termine di un incontro che ha regalato emozioni fino agli ultimi possessi

