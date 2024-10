Il giovane cesenate canta in tv nel talent di Gerry Scotti, commuove tutti la dedica al fratello che non c'è più (Di domenica 13 ottobre 2024) Piccoli cantanti crescono. Filippo Rigoni, cesenate di 15 anni, già vincitore di vari concorsi canori, mercoledì sera ha esordito su Canale 5 nel talent show "Io Canto Generation" condotta da Gerry Scotti e che vede giovani cantanti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sfidarsi in esibizioni Cesenatoday.it - Il giovane cesenate canta in tv nel talent di Gerry Scotti, commuove tutti la dedica al fratello che non c'è più Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Piccolinti crescono. Filippo Rigoni,di 15 anni, già vincitore di vari concorsi canori, mercoledì sera ha esordito su Canale 5 nelshow "Io Canto Generation" condotta dae che vede giovaninti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sfidarsi in esibizioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il giovane cesenate canta in tv nel talent di Gerry Scotti - la dedica al fratello che non c'è più commuove tutti - Piccoli cantanti crescono. Filippo Rigoni, cesenate di 15 anni, già vincitore di vari concorsi canori, mercoledì sera ha esordito su Canale 5 nel talent show "Io Canto Generation" condotta da Gerry Scotti e che vede giovani cantanti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sfidarsi in esibizioni... (Cesenatoday.it)

Il giovane cesenate canta in tv nel talent di Gerry Scotti - la dedica al fratello morto in moto commuove tutti - Piccoli cantanti crescono. Filippo Rigoni, cesenate di 15 anni, già vincitore di vari concorsi canori, mercoledì sera ha esordito su Canale 5 nel talent show "Io Canto Generation" condotta da Gerry Scotti e che vede giovani cantanti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sfidarsi in esibizioni... (Cesenatoday.it)