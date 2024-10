Il futuro è nella Blue Economy (Di domenica 13 ottobre 2024) Si parlerà di innovazione e sostenibilità dell’Economia Blu, dal 16 al 18 ottobre alla Fiera Roma con il Blue Planet Economy Expoforum 2024. Arrivata alla Wptravelblog.it - Il futuro è nella Blue Economy Leggi tutta la notizia su Wptravelblog.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si parlerà di innovazione e sostenibilità dell’Economia Blu, dal 16 al 18 ottobre alla Fiera Roma con ilPlanetExpoforum 2024. Arrivata alla

L'economia blu è una delle principali leve di sviluppo per il futuro economico dell'Italia, dell'Europa e del mondo, ma solo il 15% delle aziende a livello globale considera pienamente la blue economy un'opportunità di crescita. È il risultato di un'analisi che verrà presentata in anteprima il 16 ottobre a Blue Planet Economy Expoforum