Il ct Spalletti tanti israeliani non vogliono la guerra convinciamone qualcuno in più

AGI - Lunedì sera 14 ottobre (ore 20.45) a Udine l'Italia sfida Israele nella quarta partita del girone della UEFA Nations League. Inevitabile parlare anche di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il ct Luciano Spalletti non si sottrae e dice la sua: "Si va a giocare la partita, con la speranza di convincere sempre qualcuno in più: io penso che tanti israeliani non vogliano la guerra e noi bisogna giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire". Sulla partita, invece, il ct azzurro ha detto altro: "Saper prevedere cosa farà i calciatori di Israele è difficile: alternano due sistemi di gioco, qualche volta dall'inizio, altre a partite in corso. Bisogna essere pronti, hanno molte qualità. Hanno tecnica in mezzo al campo, hanno palleggiatori, e il rischio di subire delle ripartenze è molto alto".

