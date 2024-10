Il correntista più spiato d'Italia, "non ho visto dolo e non credo ai dossieraggi" (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Del fatto che Vincenzo abbia visto il mio conto non ci ho trovato nulla di male. Alla fine, lui è il mio commercialista, e ho pensato che, per qualche motivo, magari per curiosità, fosse andato a vedere". È quanto raccontato all'Agi da un imprenditore originario di Bitonto (Ba) e residente nel Nord Italia, risultato tra le persone più spiate, con oltre 300 accessi, dall'ex dipendente di Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello, al centro di un'inchiesta della procura di Bari. L'uomo, 52enne bitontino, è accusato di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Agi.it - Il correntista più spiato d'Italia, "non ho visto dolo e non credo ai dossieraggi" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Del fatto che Vincenzo abbiail mio conto non ci ho trovato nulla di male. Alla fine, lui è il mio commercialista, e ho pensato che, per qualche motivo, magari per curiosità, fosse andato a vedere". È quanto raccontato all'Agi da un imprenditore originario di Bitonto (Ba) e residente nel Nord, risultato tra le persone più spiate, con oltre 300 accessi, dall'ex dipendente di Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello, al centro di un'inchiesta della procura di Bari. L'uomo, 52enne bitontino, è accusato di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Parla il correntista più spiato d'Italia - "non ho visto dolo e non credo ai dossieraggi" - Però, per come conosco Vincenzo, è sempre stato un esempio di professionalità, abnegazione, serietà. E aggiunge: "Non ho visto dolo. Che io sappia, non è nemmeno iscritto a partiti politici: una persona esemplare, un papà straordinario, una persona integerrima. . – dice al telefono –. Ma non ho cambiato opinione su di lui. (Agi.it)