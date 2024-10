Liberoquotidiano.it - "I figli di Meloni drogati sotto al ponte": orrore a Milano sul premier

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ora l'hanno anche scritto: «Con Hamas fino alla vittoria». I "pro Pal" tifano per i terroristi islamici. Stop all'ipocrisia. Basta balle. E la sinistra di fronte allo scempio resta ancora muta: chissà, magari anche stavolta Dem, 5Stelle e compagni diranno che in piazza c'erano mamme coi passeggini. Ieri i manifestanti anti-Israele, tornati per le strade di Roma, si sono schierati apertamente coi tagliagole. Una settimana fa avevano ferito 34 poliziotti e divelto segnali stradali, usati come ariete. Come arma da lancio invece avevano optato per fionde caricate a sassi. Altri slogan e striscioni di ieri: «Avete superato i nazisti. Fosse Ardeatine: dieci per ogni ucciso in via Rasella. Gaza: 35 per ogni ucciso il 7 ottobre». E ancora: «Sionisti peggio dei nazisti».