Hezbollah buca le difese di Israele | decine di feriti nell’attacco di un drone su Binyamina – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 13 ottobre 2024) Unlanciato dasulla città di, nel nord-ovest di, si è schiantato al suolo ferendodi persone. Secondo un bilancio ancora provvisorio ci sarebbero 67, di cui 4 gravi e altri 5 in condizioni «serie». Sono in corso i soccorsi, con itrasportati nei più vicini ospedale in ambilanza ed elicottero. Secondo la tv israeliana Channel 12 dei due droni scagliati nel tardo pomeriggio daverso la zona poco a sud di Haifa uno sarebbe stato intercettato dalla contraerea sopra la costa, ma il secondo è andato a segno. E questa volta sembra che le sirene non avessero suonato. L’esercito sta indagando sulle circostanze dell’attacco.