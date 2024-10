Ilgiornale.it - Grande Slam, tornei in Cina e l'Arabia: gli ingaggi e i super premi che fanno ricco Sinner

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La vittoria a Shanghai ha fruttato all'azzurro circa 1 milione di euro portando a oltre 26 milioni il bottino in carriera. In attesa del Six KingsinSaudita