Palermotoday.it - Gli ordigni esplosi in via Libertà e i passanti feriti: assolto l'unico imputato, l'attentato resta un giallo

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) L'aveva detto subito: "Io con quelle bombe non c'entro nulla", ma non era stato creduto Filippo Muratore, 36 anni, arto a novembre del 2022 e rimasto diversi mesi ai domiciliari con l'accusa di aver confezionato e fatto esplodere duerudimentali in altrettanti bidoni della spazzatura