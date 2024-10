Liberoquotidiano.it - "Frontale con un autobus". Barbara Palombelli si racconta: attimi di paura

(Di domenica 13 ottobre 2024)sia Verissimo. Nella puntata in onda domenica 13 ottobre su Canale 5, la giornalista è in studio con il marito Francesco Rutelli e la figlia adottiva Serena. Quest'ultima è arrivata in famiglia con la sorella Monica. "Una situazione unica", la definisce, "perché queste due bambine non avevano mai visto il mare, la città. Avevano vissuto anni in una condizione di privazione totale e piano piano hanno ripreso a vivere. Serena era una ragazzina tanto impaurita". A confermarlo a Silvia Toffanin la diretta interessata: "Sì, avevodi tutto. Quando eravamo a tavola, per quanto ero terrorizzata perché avevo delle ferite dentro, non parlavo tanto. Se mi facevano qualche domanda io rispondevo, ma pochissimo. Grazie ai miei genitori e a un neuropsichiatra ho avuto più sicurezza".