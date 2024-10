Forlì, gli alunni imbrattano i bagni di pipì. La proposta della preside: tre a sorteggio ripuliranno (Di domenica 13 ottobre 2024) Qualche studente delle scuole medie Galileo Galilei di Santa Sofia (Forlì-Cesena) imbratta i bagni di pipì e allora la preside, Nadia Mastroianni, ha deciso di prendere seri provvedimenti. Verrà fatto un sorteggio in cui verranno estratti tre nomi tra gli alunni: chi verrà selezionato si occuperà della pulizia dei servizi «perché individuare il singolo responsabile è particolarmente complesso» ha spiegato al Resto del Carlino. Subito sono insorti i genitori. Il caso A scatenare le polemiche la circolare diffusa dalla dirigente stanca dall’inizio dell’anno di ricevere le lamentele degli operatori scolastici. La pipì sarebbe fatta fuori dai vasi in maniera deliberata, imbrattando così i bagni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) Qualche studente delle scuole medie Galileo Galilei di Santa Sofia (-Cesena) imbratta idie allora la, Nadia Mastroianni, ha deciso di prendere seri provvedimenti. Verrà fatto unin cui verranno estratti tre nomi tra gli: chi verrà selezionato si occuperàpulizia dei servizi «perché individuare il singolo responsabile è particolarmente complesso» ha spiegato al Resto del Carlino. Subito sono insorti i genitori. Il caso A scatenare le polemiche la circolare diffusa dalla dirigente stanca dall’inizio dell’anno di ricevere le lamentele degli operatori scolastici. Lasarebbe fatta fuori dai vasi in maniera deliberata, imbrattando così i

