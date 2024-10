Fanpage.it - Forlì, bagni della scuola sporcati dagli alunni, la preside: “Sorteggiamo tre ragazzi che puliscano”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La proposta: laddove si ripetessero atti di vandalismo, tre studenti, uno per ogni anno di corso, verrebbero sorteggiati per occuparsipulizia dei. In alternativa, si propone di chiedere un contributo economico ai genitori per pagare lo straordinario ai collaboratori scolastici.