Lecceprima.it - Fiamme nella notte a Melissano: colpite un’autovettura e un’Ape

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)- Era passata da poco la mezzaquando i vigili del fuoco sono accorsi in via Ferruccio Caputo per l’incendio di due mezzi parcheggiati a una decina di metri l’uno dall’altro: una Renaul Clio, di una 69enne, e, di proprietà di un 72enne, entrambi del posto.Lehanno