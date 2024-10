Fiamme in un appartamento a Castelfranco di Sotto: sei persone in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Incendio intorno all'una della notte scorsa, tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, in un appartamento in via San Martino a Castelfranco di Sotto.Il rogo è divampato al secondo piano di un edificio e le Fiamme, all'arrivo dei Vigili del fuoco, avevano già interessato alcune stanze.Il fuoco è Pisatoday.it - Fiamme in un appartamento a Castelfranco di Sotto: sei persone in ospedale Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Incendio intorno all'una della notte scorsa, tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, in unin via San Martino adi.Il rogo è divampato al secondo piano di un edificio e le, all'arrivo dei Vigili del fuoco, avevano già interessato alcune stanze.Il fuoco è

