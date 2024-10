Fiamme all’hotel Alexander di Abano Terme, 43 intossicati tra cui 2 bambini (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un vano tecnico del secondo piano dell’hotel Alexander ad Abano Terme. Le Fiamme hanno causato fumo nell’intera struttura, sono stati evacuati 273 ospiti''. Così su Facebook il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ringrazia ''i Vigili del fuoco e tutti i soccorritori''. Sono 43 L'articolo Fiamme all’hotel Alexander di Abano Terme, 43 intossicati tra cui 2 bambini proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un vano tecnico del secondo piano dell’hotelad. Lehanno causato fumo nell’intera struttura, sono stati evacuati 273 ospiti''. Così su Facebook il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ringrazia ''i Vigili del fuoco e tutti i soccorritori''. Sono 43 L'articolodi, 43tra cui 2proviene da Webmagazine24.

