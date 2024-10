Federica Pellegrini soffriva di bulimia. La confessione a Ballando con le stelle: «Mi ingozzavo e poi vomitavo» (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella puntata di sabato 12 ottobre, la nuotatrice ha parlato dei disturbi alimentari di cui ha sofferto: «Da adolescente cercavo sempre la perfezione» Vanityfair.it - Federica Pellegrini soffriva di bulimia. La confessione a Ballando con le stelle: «Mi ingozzavo e poi vomitavo» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella puntata di sabato 12 ottobre, la nuotatrice ha parlato dei disturbi alimentari di cui ha sofferto: «Da adolescente cercavo sempre la perfezione»

