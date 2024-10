Pianetamilan.it - Ex Milan, Cafu parla di Ancelotti e del padre e si commuove | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it

(Di domenica 13 ottobre 2024), ex difensore die Roma in Serie A, hato durante 'Il Festival dello Sport'. Qui il passaggio su Carlo, suo ex allenatore, ex difensore die Roma in Serie A, hato durante 'Il Festival dello Sport'. Qui il passaggio su Carlo, suo ex allenatore. Ecco le sue parole riprese da Gazzetta.it.