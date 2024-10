Casertanews.it - Elezioni a Sparanise. Una settimana alla presentazione delle liste: 3 gruppi in campo

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si avvicina la scadenza per laelettorali in vistacomunali, che si terranno il mese prossimo dopo due anni di commissariamento del Comune dia seguito dello scioglimento per infiltrazioni della camorra. Una tornata elettorale delicata, anche per