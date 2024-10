Egitto, incidente ferroviario: due carrozze passeggeri finiscono in acqua (Di domenica 13 ottobre 2024) incidente ferroviario a Minya, nel sud dell’Egitto, a 270 km da Il Cairo. Il bilancio è di almeno 20 feriti, ricoverati in ospedale. Due treni si sono scontrati e due carrozze passeggeri sono finite in un corso d’acqua. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Secondo quanto riportato da Associated Press, negli ultimi anni, il governo egiziano ha annunciato diverse iniziative per migliorare le ferrovie. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi ha dichiarato che nel 2018 sarebbero stati necessari circa 250 miliardi di sterline egiziane (pari a 8,13 miliardi di dollari) per revisionare adeguatamente la rete ferroviaria del Paese. Lapresse.it - Egitto, incidente ferroviario: due carrozze passeggeri finiscono in acqua Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024)a Minya, nel sud dell’, a 270 km da Il Cairo. Il bilancio è di almeno 20 feriti, ricoverati in ospedale. Due treni si sono scontrati e duesono finite in un corso d’. Le cause dell’sono in corso di accertamento. Secondo quanto riportato da Associated Press, negli ultimi anni, il governo egiziano ha annunciato diverse iniziative per migliorare le ferrovie. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi ha dichiarato che nel 2018 sarebbero stati necessari circa 250 miliardi di sterline egiziane (pari a 8,13 miliardi di dollari) per revisionare adeguatamente la rete ferroviaria del Paese.

