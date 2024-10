Ilrestodelcarlino.it - Eccellenze imprenditoriali. Anche Illumia fra i premiati

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) C’èSpa tra le aziende vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per ledel made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis - Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. Giunto alla settima edizione, il premio non rappresenta solo un riconoscimento per ledell’imprenditoria italiana, ma è un programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono supportate da esperti di Deloitte in un percorso virtuoso e di lunga durata. "Ricevere questo premio rappresenta per noi una tappa importante, ma non un punto di arrivo– ha dichiarato Andrea Pagliarani, Cfo di–.