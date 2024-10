Eccellenza, lo Sporting Cecina ne fa tre alla Sestese, cade la Pro Livorno Sorgenti con il Cenaia (Di domenica 13 ottobre 2024) Vince 3 a 1 lo Sporting Cecina sul campo della Sestese e vola a ridosso della fase playoff, dopo tre partite senza vittorie i rossoblù ottengono il secondo successo consecutivo che scaccia via tutti i possibili fantasmi del caso. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Livornotoday.it - Eccellenza, lo Sporting Cecina ne fa tre alla Sestese, cade la Pro Livorno Sorgenti con il Cenaia Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Vince 3 a 1 losul campo dellae vola a ridosso della fase playoff, dopo tre partite senza vittorie i rossoblù ottengono il secondo successo consecutivo che scaccia via tutti i possibili fantasmi del caso. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza - la Pro Livorno Sorgenti pareggia il derby con lo Sporting Cecina ma rimane in testa alla classifica - . Pro Livorno Sorgenti - Sporting Cecina finisce 1 a 1, come il ritorno di Coppa di dieci giorni fa dove però era passato lo Sporting Cecina in virtù della vittoria nell'andata. I biancoverdi giocano meglio nella prima frazione e riescono ad andare in vantaggio con Santagata al 35' ma nella ripresa. (Livornotoday.it)

Eccellenza - buona la prima per Pro Livorno Sorgenti e Sporting Cecina - Buona la prima per entrambe le squadre livornesi di Eccellenza che ottengono due vittorie per 1 a 0. I biancoverdi sotto la pioggia battente di Ponsacco si impongono sul Mobilieri grazie ad una rete di Freschi in chiusura di primo tempo, un contropiede capitalizzato alla perfezione, l'unica... (Livornotoday.it)

Eccellenza - buona la prima per Pro Livorno Sorgenti e Sporting Cecina - Buona la prima per entrambe le squadre livornesi di Eccellenza che ottengono due vittorie per 1 a 0. I biancoverdi sotto la pioggia battente di Ponsacco si impongono sul Mobilieri grazie ad una rete di Freschi in chiusura di primo tempo, un contropiede capitalizzato alla perfezione, l'unica... (Livornotoday.it)