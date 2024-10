Drone Hezbollah su Israele | 40 feriti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) 19.38 Circa quaranta persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave, in un attacco di droni vicino a Binyamina, a sud di Haifa. E' quanto riferito dai soccorritori. Secondo il giornale Haaretz, nessuna sirena di allarme è risuonata nell'area in cui ilha colpito. Illanciato daè riuscito a superare le difese israeliane.